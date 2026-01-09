CNN: Längste atomtestfreie Phase seit 1945

Photo : YONHAP News

Seit Nordkoreas letztem Atomtest dauert die längste atomtestfreie Phase seit 1945 an.Das berichtete CNN am Donnerstag (Ortszeit).Darauf habe Forscher Dylan Spaulding von der Anti-Atomwaffen-Organisation Union of Concerned Scientists (UCS) am Mittwoch in einem Blogbeitrag aufmerksam gemacht. Seit Nordkoreas sechstem Atomtest am 3. September 2017 habe kein Staat mehr einen Atomtest durchgeführt. Bis zum 14. Januar 2026 seien damit bereits acht Jahre, vier Monate und elf Tage ohne einen Atomtest vergangen.Den bisherigen Rekord habe es laut Spaulding in der Zeit zwischen Pakistans letztem Test am 30. Mai 1998 und Nordkoreas erstem Test am 3. Oktober 2006 gegeben. Das entspreche acht Jahren, vier Monaten und drei Tagen.Ende Oktober 2025 hatte Präsident Donald Trump erklärt, die USA wollten wieder Atomtests durchführen.