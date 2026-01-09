Präsident Lee führt Gipfelgespräche mit Italiens Premierministerin Meloni

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung trifft am Montag im Cheong Wa Dae mit der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni zu Gipfelgesprächen zusammen.Meloni traf am Samstag zu einem dreitägigen offiziellen Besuch in Südkorea ein. Sie ist die erste europäische Regierungschefin, die seit dem Amtsantritt der Regierung Lee Jae Myung das Land besucht.Es ist zudem das erste Mal seit 19 Jahren, dass ein italienischer Ministerpräsident für bilaterale Gespräche nach Südkorea kommt. Meloni ist außerdem der erste ausländische Gast, den die Regierung in Seoul nach der Rückkehr des Präsidialamtes zum alten Sitz Cheong Wa Dae empfängt.Lee und Meloni kommen zunächst zu einem Treffen im kleinen Kreis zusammen, anschließend ist ein erweitertes Treffen vorgesehen. Besprochen werden Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Handel, Investitionen, KI, Weltraum, Verteidigungsindustrie, Bildung und Kultur. Anschließend ist die Unterzeichnung von Absichtserklärungen geplant.Lee und Meloni werden gemeinsam vor der Presse auftreten, um die Vereinbarungen zwischen beiden Ländern vorzustellen. Danach findet ein offizielles Mittagessen statt.