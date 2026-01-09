Drei koreanische Produktionen zur Berlinale eingeladen

Photo : KBS News

Drei koreanische Filmemacher werden ihre Werke bei den 76. Internationalen Filmfestspielen Berlin vorstellen.„My Name“ von Regisseur Chung Ji-young wurde zur Teilnahme in der Sektion Forum eingeladen. Der Film handelt vom Jeju-Aufstand, die beliebte Schauspielerin Yeom Hye-ran spielt die Hauptrolle.Regisseur Hong Sang-soo gelang es unterdessen das siebte Jahr in Folge, zur Berlinale eingeladen zu werden. Sein 34. Spielfilm „The Day She Returns“ wird in der Sektion Panorama aufgeführt.Der erste Spielfilm von Regisseurin Yoo Jae-in, „En Route To“, wurde ins Programm Generation 14plus eingeladen. Das ist eine Wettbewerbssektion, die das Leben von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt.Die 76. Berlinale findet vom 12. bis 22. Februar statt.