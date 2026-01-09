Beschäftigungsquote bei 20- bis 29-Jährigen erstmals seit fünf Jahren rückläufig

Photo : YONHAP News

Die Beschäftigungsquote bei 20- bis 29-Jährigen in Korea ist letztes Jahr erstmals seit fünf Jahren zurückgegangen.Laut einer Auswertung der Ergebnisse der Erhebung zur Erwerbsbevölkerung des Amtes für Daten und Statistik gab es im vergangenen Jahr 3.442.000 Erwerbstätige im Alter von 20 bis 29 Jahren. Das sind 170.000 weniger als ein Jahr zuvor. Damit ging es das dritte Jahr in Folge abwärts.Als ein Grund wird der Bevölkerungsrückgang genannt.Die Beschäftigungsquote in dieser Altersgruppe sank im vergangenen Jahr verglichen mit 2024 um 0,8 Prozentpunkte auf 60,2 Prozent.Das stellt den ersten Rückgang der Beschäftigungsquote bei 20- bis 29-Jährigen seit 2020 dar, als der Arbeitsmarkt aufgrund der Covid-19-Pandemie fast zum Erliegen kam.Die Zahl der Menschen im Alter von 20 bis 29 Jahren, die weder erwerbstätig noch arbeitslos sind und ohne Vorliegen besonderer Gründe nicht auf Arbeitssuche sind, lag letztes Jahr bei 408.000. Dies ist der höchste Stand seit 2020. Damals gab es 415.000 solcher Menschen in dieser Altersgruppe.Der Anteil solcher Menschen an der Gesamtzahl der 20- bis 29-Jährigen betrug 7,1 Prozent im Vorjahr. Dies ist der höchste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2003.