Nordkoreas Machthaber Kim schickt Neujahrsgrüße an Chinas Präsident Xi

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und mehreren weiteren Staats- und Regierungschefs Neujahrsbotschaften geschickt.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. Dabei wurden die Adressaten nur mit ihren Ämtern aufgezählt, ohne dass ihre Namen genannt wurden.Der chinesische Staatspräsident und dessen Ehefrau wurden zwar als Erste genannt. Jedoch wurde nur kurz berichtet, dass an diese und die Staatsoberhäupter Vietnams, Singapurs und einiger weiterer Länder Neujahrsgrüße versandt worden seien.Dies steht in krassem Gegensatz dazu, dass Nordkoreas Medien ausführlich darüber berichtet hatten, dass Kim und der russische Präsident Wladimir Putin einander Neujahrsgrüße geschickt hätten.Beobachter gingen davon aus, dass die nordkoreanisch-chinesischen Beziehungen anlässlich des bilateralen Gipfeltreffens im vergangenen September in Peking in eine Erholungsphase eingetreten seien. Die Meldungen über die Neujahrsgrüße lassen jedoch vermuten, dass sich die Situation verglichen mit einem Jahr zuvor kaum verändert hat.