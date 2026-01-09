Badminton: An Se-young gewinnt zweite Woche in Folge Titel

Photo : YONHAP News

Die koreanische Badmintonspielerin An Se-young hat die zweite Woche in Folge einen Titel gewonnen.Bei den India Open in Neu-Delhi siegte die Weltranglistenerste im Dameneinzel im Finale am Sonntag mit 2:0 über die chinesische Weltranglistenzweite Wang Zhiyi.An gewann damit das zweite Jahr in Folge das Turnier. Zudem konnte die 23-Jährige im neuen Jahr die zweite Woche in Folge Gold holen, nachdem sie am 11. Januar die Malaysia Open gewonnen hatte.An schrieb letztes Jahr Badmintongeschichte. Mit elf Titelsiegen egalisierte sie den Rekord der meisten Titelgewinne in einer Saison und verbuchte mit 94,8 Prozent die höchste Siegquote für Einzelspieler. Mit dem bis dahin gewonnenen Preisgeld von insgesamt 1.003.175 Dollar verbuchte sie ebenfalls eine Rekordsumme.