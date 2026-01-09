Ausländische Medien berichten über neues Album von BTS „ARIRANG“

Photo : YONHAP News

Ausländische Meiden zeigen Interesse am Titel des geplanten neuen Albums der K-Pop-Gruppe BTS, „ARIRANG“.Wie die Agentur von BTS, BigHit Music, am Samstag mitteilte, habe die US-Zeitschrift „Forbes“ den Titel „Arirang“ als Signal für eine Rückkehr in die Heimat und eine Erweiterung des Auftrags von BTS gedeutet, die koreanische Kultur in der Welt bekannt zu machen.Das US-Musikmedium „Consequence“ berichtete, dass „Arirang“ der Titel eines beliebten koreanischen Volksliedes ist. Der Text von „Arirang“ thematisiere Trennung, Sehnsucht und die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Dies mache den Titel zu einer passenden Wahl für das erste neue Album von BTS nach vier Jahren Pause.BTS hatten auf der Fanplattform Weverse bekannt gemacht, dass das am 20. März zu veröffentlichende neue Studioalbum „ARIRANG“ heißen werde.