Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

„No Other Choice“ wird voraussichtlich bisher zweiterfolgreichster koreanischer Film in USA sein

Write: 2026-01-19 13:35:52Update: 2026-01-19 14:21:05

„No Other Choice“ wird voraussichtlich bisher zweiterfolgreichster koreanischer Film in USA sein

Photo : YONHAP News

„No Other Choice“ von Regisseur Park Chan-wook wird laut einer Prognose der bisher zweiterfolgreichste koreanische Film in den Vereinigten Staaten sein. 

Das Online-Nachrichtenportal Deadline schrieb am Freitag (Ortszeit), es werde erwartet, dass „No Other Choice“ in der 34-jährigen Karriere des bei den Filmfestspielen von Cannes mehrmals ausgezeichneten Regisseurs Park Chan-wook der größte Kassenerfolg in den USA werde. 

Laut der Website verbuchte der Film bisher ein Einspielergebnis von 4,2 Millionen Dollar und überschritt damit bereits Parks frühere Produktionen, darunter „Oldboy“. Dieser Streifen kam laut Daten von Box Office Mojo auf 2,46 Millionen Dollar. 

Ausgehend von der aktuellen Entwicklung rechnet die Branche damit, dass „No Other Choice“ insgesamt über zehn Millionen Dollar in Nordamerika einspielen wird. 

Damit werde es der bisher zweiterfolgreichste koreanische Film nach Einspielergebnis in Nordamerika sein. Der bisher größte Kassenhit aus Südkorea war „Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho mit einem Einspielergebnis von 53,85 Millionen Dollar.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >