Außenministerium hält Treffen zu Lage im Iran ab

Photo : YONHAP News

Das Außenministerium in Seoul hat ein Treffen mit den Botschaften im Iran und einigen Nachbarländern abgehalten, um die Lage im Iran und Sicherheitsmaßnahmen für die dortigen Südkoreaner zu überprüfen.Laut dem Ressort forderte die Zweite Vizeaußenministerin Kim Jina beim Treffen am Freitag, den im Iran verbleibenden Staatsangehörigen kontinuierlich dazu zu raten, möglichst schnell auszureisen. Dabei wies sie darauf hin, dass für den gesamten Iran die Reisewarnung von Stufe 3 gilt, nach der eine Ausreise empfohlen wird.Kim bat zudem die Botschaften in drei an den Iran angrenzenden Ländern, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um wenn nötig eine schnelle und sichere Evakuierung von koreanischen Staatsangehörigen sicherzustellen.Der Botschafter im Iran, Kim Jun-pyo, teilte mit, dass täglich bei allen im Iran befindlichen Staatsbürgern ermittelt werde, ob sie in Sicherheit seien. Die Botschaft rate ihnen nachdrücklich zur Ausreise, was auch zu weiteren Ausreisen führen würde.Laut dem Außenministerium gibt es derzeit etwa 50 Südkoreaner im Land. Keiner von ihnen sei allen Erkenntnissen zufolge bislang zu Schaden gekommen.Im Iran kamen in letzter Zeit im Zuge der brutalen Niederschlagung der Massenproteste gegen die Regierung zahlreiche Menschen ums Leben oder wurden verletzt.