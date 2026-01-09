Lee und Meloni einig über Ausbau von Kooperation bei KI

Photo : YONHAP News

Südkorea und Italien wollen ihre Zusammenarbeit bei Spitzentechnologien verstärken.Die Vereinbarung gab Präsident Lee Jae Myung beim gemeinsamen Presseauftritt mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Anschluss an ihr Gipfelgespräch am Montag in Seoul bekannt.Lee gab bekannt, dass sie sich geeinigt hätten, die Beziehungen zwischen beiden Ländern zukunftsorientiert auf ein Niveau anzuheben, welches die strategische Partnerschaft fördert.In den Bereichen Wissenschaft und Technologie wurde ein Ausbau der gemeinsamen Forschung vereinbart. Auch einigten sich beide Länder, ihre Kooperation in High-Tech-Industrien, darunter Künstliche Intelligenz sowie Luft- und Raumfahrt, zu intensivieren.Beide Staaten wollen auch die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Wirtschaft ausbauen. Das bilaterale Wirtschaftsforum soll als Plattform für die Kooperation zwischen Unternehmen und die Bewältigung von Schwierigkeiten genutzt werden.Aufgrund der Stärke Italiens beim Ökosystem für kleine und mittlere Unternehmen soll angestrebt werden, für die Förderung solcher Unternehmen zusammenzuarbeiten.Lee bat außerdem Italien um Kooperation, um die Sicherheit des koreanischen Teams während der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sicherzustellen.Beide Seiten kamen auch darin überein, sich für einen Spannungsabbau auf der koreanischen Halbinsel und die Wahrung des Weltfriedens einzusetzen.