Kospi knackt erstmals 4.900er-Marke

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat erstmals die Marke von 4.900 Zählern durchbrochen.Der Leitindex schloss am Montag bei 4.904,66 Zählern. Das sind 63,92 Punkte oder 1,32 Prozent höher als am letzten Handelstag und der bisher höchste Schlussstand.Der Kospi startete bei 4.829,40 Zählern, damit 11,34 Punkte oder 0,23 Prozent niedriger als am letzten Handelstag. Nach Schwankungen in kleinem Umfang stieg der Index im Lauf des Tages auf bis 4.917,37 Zähler, was ein neues Intraday-Allzeithoch bedeutete.Der Kospi stieg zudem den zwölften Handelstag in Folge. Dies ist der längste Anstieg, seit vom 4. bis 24. September 2019 an 13 Handelstagen in Folge ein Anstieg verzeichnet worden war.