Südkorea beginnt mit Stationierung von Hyunmoo-5-Raketen bei Truppeneinheiten

Photo : YONHAP News

Die Stationierung ballistischer Boden-Boden-Raketen vom Typ Hyunmoo-5 bei Truppeneinheiten in Südkorea hat begonnen.Laut einer militärischen Quelle wurde Ende letzten Jahres mit der Stationierung der „Monsterrakete“ bei Feldtruppen begonnen. Noch während der Amtszeit der Regierung Lee Jae Myung soll die Stationierung abgeschlossen werden.Die Hyunmoo-5 wird aufgrund ihres acht Tonnen schweren Gefechtskopfs als „Monsterrakete“ bezeichnet. Sie ist für die Zerstörung unterirdischer Bunker konzipiert, in denen die nordkoreanische Führung im Ernstfall Schutz suchen würde. Bei Veranstaltungen zum Tag der Streitkräfte im vorletzten und letzten Jahr wurde das neue Waffensystem bereits präsentiert.Laut Yang Uk, einem Forschenden am Asan Institut für Politikstudien, wurde die Massenproduktion dieser Rakete ermöglicht, weil die Einschränkungen für die Reichweite und das Gewicht von Raketen mit der Abschaffung des Raketenabkommens mit den USA aufgehoben worden waren. Die Hyunmoo-5 sei die stärkste unter den konventionellen Waffen, über die Südkorea derzeit verfüge, und die auch weltweit stärkste konventionelle ballistische Rakete.