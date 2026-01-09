Kältewelle trifft auf Korea

Photo : YONHAP News

Korea ist von eisiger Kälte heimgesucht worden.Am Dienstagmorgen fielen die Temperaturen in einigen zentralen Gebieten auf bis zu minus 20 Grad.Laut dem Wetteramt soll es aufgrund eines kontinentalen Kältehochs bis zum Wochenende sehr kalt bleiben. In den meisten Landesteilen sollen die Temperaturen in den Morgenstunden zwischen minus zehn und minus 15 Grad liegen.Am Dienstagmorgen wurden in Seoul minus zwölf Grad gemessen. Die gefühlte Temperatur sank auf bis zu minus 16 Grad.Mit Stand 3 Uhr morgens wurden für die meisten Landesteile, einschließlich der Hauptstadtregion, Warnungen vor oder Hinweise auf Kälte herausgegeben.Das Innenministerium hob angesichts der Kältewelle mit Wirkung ab 17 Uhr am Montag die Krisenwarnung wegen Kälte von Stufe 1 (Aufmerksamkeit) auf Stufe 2 (Vorsicht) an.