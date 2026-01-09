Erzeugerpreise im Dezember um 0,4 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Erzeugerpreise in Südkorea sind im Dezember den vierten Monat in Folge gestiegen.Nach Angaben der Zentralbank am Dienstag legten die Preise um 0,4 Prozent im Vormonatsvergleich zu.Damit wurde seit September letzten Jahres stets ein Preisanstieg verbucht.Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Fischereiprodukte verteuerten sich um 3,4 Prozent verglichen mit dem Vormonat. Bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen wurde eine starke Teuerung von 5,8 Prozent verbucht.Aus der Notenbank verlautete, dass es saisonale Schwankungen bei Angebot und Nachfrage gegeben habe. Auch sei es aufgrund der Verzögerung bei der Ernte einiger Obstsorten zu vorübergehenden Lieferengpässen gekommen.