Nordkorea prägt offenbar Einwohnern Südkorea als „Feindstaat Nummer eins” ein

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat in einer Erziehungseinrichtung, die die Feindseligkeit gegenüber Südkorea und den USA fördern soll, offenbar Poster aufgehängt, in denen Südkorea als „Feindstaat Nummer eins“ bezeichnet wird.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass Teilnehmer der Feierlichkeiten zum 80. Gründungstag des Sozialistischen Patriotischen Jugendverbandes, einer staatlichen Jugendorganisation, das Nationale Haus für Klassenerziehung in Pjöngjang besucht hätten.Es wurden Fotos veröffentlicht, auf denen Slogans an der Wand zu sehen sind, darunter „Südkorea ist Feindstaat Nummer eins, unverändert der Hauptfeind“. Bei einem anderen Spruch wird Südkorea vorgeworfen, in einem aggressiven Wahn Nordkoreas System stürzen und das Regime zu einem Ende bringen zu wollen.Auch ist zu sehen, dass Artikel 3 der südkoreanischen Verfassung an der Wand zu lesen ist. Dieser besagt, dass das Staatsgebiet der Republik Korea aus der koreanischen Halbinsel und den zugehörigen Inseln besteht.Das Nationale Haus für Klassenerziehung ist eine Einrichtung für die Ideologiebildung der Bevölkerung. Es wird davon ausgegangen, dass Nordkorea unter der jüngeren Generation und dem Rest der Bevölkerung die Position verfestigen will, dass es sich bei den beiden Koreas um zwei verfeindete Länder handelt.