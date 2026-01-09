Umfrage: Über acht von zehn Ausländern finden Korea sympathisch

Photo : YONHAP News

Mehr als acht von zehn Ausländern haben eine positive Meinung von Südkorea.Das ergab die Umfrage des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus zum nationalen Image Südkoreas 2025.Den am Dienstag veröffentlichten Ergebnissen zufolge gaben 82,3 Prozent der ausländischen Befragten an, Südkorea sympathisch zu finden. Das sind 3,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr und stellen den höchsten Stand seit der Einführung der Umfrage im Jahr 2018 dar.Als Faktor für die positive Meinung wurden kulturelle Inhalte mit 45,2 Prozent am häufigsten genannt. Dieser Faktor war besonders in asiatischen Ländern ausgeprägt, darunter den Philippinen (69,3 Prozent), Japan (64,4 Prozent), Indonesien (59,5 Prozent) und Vietnam (58,4 Prozent).Demnach wird davon ausgegangen, dass verschiedene kulturelle Inhalte, darunter K-Pop, Fernsehserien und Filme, Südkoreas kulturellen Einfluss erweitert und dadurch auch zu einem besseren nationalen Image beigetragen haben.Die Umfrage wurde zwischen dem 1. und 31. Oktober 2025 unter 13.000 Menschen ab 16 Jahren in 26 Ländern, einschließlich Südkoreas, online durchgeführt. In jedem Land wurden 500 Personen befragt. Die Antworten der koreanischen Befragten wurden von der Auswertung bezüglich der Beliebtheit Südkoreas bei Ausländern ausgeschlossen.