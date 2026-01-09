Zum Menü Zum Inhalt

Mexikanische Präsidentin bezeichnet geplante BTS-Konzerte in Mexiko-Stadt als „historisch”

Write: 2026-01-20 12:45:04Update: 2026-01-20 13:16:31

Mexikanische Präsidentin bezeichnet geplante BTS-Konzerte in Mexiko-Stadt als „historisch”

Photo : YONHAP News

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hat die für Mai vorgesehenen Konzerte von BTS in Mexiko-Stadt als „historisch“ bezeichnet und den Einfluss des K-Pop betont.  

Sie brachte auf ihrer regelmäßigen Pressekonferenz am Montag (Ortszeit) die K-Pop-Gruppe zur Sprache. 

Es sei ein großes Glück, dass BTS ein Konzert in Mexiko geben würden. Denn dies sei ein lang gehegter Wunsch der mexikanischen Jugend gewesen, hieß es. 

Im Rahmen ihrer angekündigten Welttournee werden BTS am 7., 9. und 10. Mai im Estadio GNP Seguros, einem Stadion in der mexikanischen Hauptstadt, auftreten. 

Das Stadion bietet Platz für mehr als 60.000 Zuschauer. Dort traten bereits populäre Interpreten wie Blackpink, Twice, Pink Floyd, Paul McCartney, Taylor Swift und Metallica auf.
