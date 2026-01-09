Lim Hyun-jae gewinnt Violinwettbewerb EOIVC in USA

Photo : YONHAP News

Die koreanische Violinistin Lim Hyun-jae hat den Internationalen Violinwettbewerb Elmar Oliveira (EOIVC) 2026 gewonnen.In der Finalrunde am Sonntag (Ortszeit) in der US-Stadt Boca Raton spielte Lim im Rollstuhl das Violinkonzert in d-Moll von Sibelius, begleitet von der Lynn University Philharmonia.Die 28-jährige Geigerin erhielt den ersten Preis und zwei weitere Preise: den Sonderpreis für die beste Aufführung des in Auftrag gegebenen Werks „Wood-Sprite“ der Komponistin Melinda Wagner und den Sonderpreis für die beste Aufführung einer Sonate für Solo-Violine von Ysaÿe.Lim war im Alter von sieben Jahren in die USA gegangen und studierte am Curtis Institute of Music. Die vielversprechende Violinistin wurde jedoch im Mai 2020 Opfer eines Verkehrsunfalls und musste über vier Jahre lang das Geigenspiel unterbrechen.Nach sechs Operationen und einer Rehabilitationsphase konnte sie im Juni 2024 zum Geigenspiel zurückkehren. Mit dem Gewinn des Internationalen Musikwettbewerbs Seoul im vergangenen Dezember feierte sie ein glanzvolles Comeback.