Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Innerkoreanisches

Zahl eingereister nordkoreanischer Flüchtlinge 2025 auf ähnlichem Niveau wie in Vorjahren

Write: 2026-01-20 15:06:59Update: 2026-01-20 16:27:42

Zahl eingereister nordkoreanischer Flüchtlinge 2025 auf ähnlichem Niveau wie in Vorjahren

Photo : YONHAP News

Die Zahl der im vergangenen Jahr nach Südkorea eingereisten Flüchtlinge aus Nordkorea ist ähnlich hoch wie in den Jahren zuvor gewesen.

Laut einem Beamten des Vereinigungsministeriums kamen 224 nordkoreanische Flüchtlinge letztes Jahr ins Land. 198 Personen seien weiblich, 26 männlich gewesen. 

Die Zahl der bisher eingereisten Personen, die aus Nordkorea geflohen sind, stieg somit auf 34.538.

In den vergangenen drei Jahren seit der Corona-Pandemie sei die Zahl der jährlich eingereisten nordkoreanischen Flüchtlinge bei etwa 200 geblieben. Aufgrund der verschärften Grenzkontrollen durch Nordkorea werde sich dieser Trend voraussichtlich noch einige Zeit fortsetzen, so der Beamte.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >