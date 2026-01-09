Zahl eingereister nordkoreanischer Flüchtlinge 2025 auf ähnlichem Niveau wie in Vorjahren

Photo : YONHAP News

Die Zahl der im vergangenen Jahr nach Südkorea eingereisten Flüchtlinge aus Nordkorea ist ähnlich hoch wie in den Jahren zuvor gewesen.Laut einem Beamten des Vereinigungsministeriums kamen 224 nordkoreanische Flüchtlinge letztes Jahr ins Land. 198 Personen seien weiblich, 26 männlich gewesen.Die Zahl der bisher eingereisten Personen, die aus Nordkorea geflohen sind, stieg somit auf 34.538.In den vergangenen drei Jahren seit der Corona-Pandemie sei die Zahl der jährlich eingereisten nordkoreanischen Flüchtlinge bei etwa 200 geblieben. Aufgrund der verschärften Grenzkontrollen durch Nordkorea werde sich dieser Trend voraussichtlich noch einige Zeit fortsetzen, so der Beamte.