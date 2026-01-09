Blackpink begeistern 160.000 Fans bei Auftritten in Tokio

Photo : KBS News

Blackpink haben über 160.000 Fans zu ihren drei Konzerten im Tokyo Dome gelockt.Wie YG Entertainment, die Agentur der Girlgroup, am Dienstag mitteilte, sei Blackpink vom Freitag bis Sonntag im Rahmen ihrer Welttournee „DEADLINE“ in dem Baseballstadion in Tokio aufgetreten.Es war das dritte Mal nach 2019 und 2023, dass die vierköpfige Gruppe dort Konzerte gab.Alle drei Konzerte waren ausverkauft. Insgesamt 165.000 Zuschauer sind gekommen.Am 27. Februar erscheint das Minialbum „DEADLINE“. Es ist das erste Album der Gruppe seit rund dreieinhalb Jahren. Zuletzt veröffentlichten sie im September 2022 ihr zweites Studioalbum „BORN PINK“.