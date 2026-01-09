Präsident Lee telefoniert mit Emir von Katar

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat am Dienstag mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, ein Telefonat geführt.Der Sprecher des Präsidialamtes Cheong Wa Dae, Kim Nam-joon, gab in einer schriftlichen Mitteilung bekannt, dass Präsident Lee sechs Monate nach dem Antrittstelefonat im Juli letzten Jahres erneut mit dem Emir von Katar telefoniert habe.Dabei habe Lee die Hoffnung geäußert, dass Korea und Katar den Horizont ihrer Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, darunter nationale Verteidigung, Verteidigungsindustrie, Energie und Infrastruktur, kontinuierlich erweitern würden.Der Emir habe gesagt, dass Korea im Rahmen der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern stark zur nationalen Entwicklung seines Landes beitrage, hieß es.Nach weiteren Angaben des Sprechers brachte Lee auch seine Anerkennung für die aktive Vermittlerrolle zum Ausdruck, die Katar bei internationalen Konflikten, einschließlich der im Nahen Osten, gespielt habe. Er habe darum gebeten, dass sich Katar weiterhin konstruktiv für die Stabilisierung der globalen Lage einbringe.