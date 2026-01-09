Bedingte Genehmigung für Show von BTS am Tor Gwanghwamun

Photo : YONHAP News

Die Behörde für Nationales Erbe KHS hat dem Antrag auf die Nutzung einiger Kulturstätten im Zentrum von Seoul, einschließlich des Tors Gwanghwamun, für eine Show von BTS unter Auflagen stattgegeben.Die Entscheidung traf die Behörde bei einer Sitzung des zuständigen Unterkomitees ihres Kulturerbekomitees am Dienstag. Es hieß, dass ein Unterausschuss eingesetzt werden müsse, um die potenziellen Auswirkungen der Einzelheiten der Aufführung auf das kulturelle Erbe zu prüfen.Die Agentur der K-Pop-Gruppe, HYBE, hatte einen Antrag auf Genehmigung der Nutzung des Palastes Gyeongbokgung, des Tors Gwanghwamun mit der Steinplattform Woldae und des Tors Sungnyemun sowie deren Aufnahmen für eine für Ende März vorgesehene Show eingereicht. Die Show soll koreanisches Kulturerbe und K-Pop verknüpfen.HYBE begründete seinen Antrag damit, dass eine solche Nutzung eine Stärkung des Status der koreanischen Kultur, globalen Einfluss, einen Anstieg der Zahl der Touristen und eine Stärkung des Markenwerts der Nation bringen würde. Die Veranstalter würden zudem die Verantwortung für den Schutz des nationalen Kulturerbes und die Umsetzung eines angemessenen Sicherheitsmanagements übernehmen.Der Aufführungsplan umfasst die Inszenierung von Auftritten der BTS-Mitglieder in wichtigen Bereichen des Gyeongbokgung-Palastes bis zum Gwanghwamun, die Live-Übertragung einer Prozession vom Gwanghwamun bis zur Plattform Woldae sowie eine Projektion von Medieninhalten auf die Mauern des Tores Gwanghwamun während des Konzertes.