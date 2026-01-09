US-Beamter fordert stärkere Kooperation mit Korea bei Raumfahrtprojekten

Photo : YONHAP News

Ein US-Beamter hat die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA bei Raumfahrtprojekten unterstrichen.Südkorea sei ein weiterer starker Partner im Raumfahrtsektor, sagte Jonathan Adams, stellvertretender Direktor für Weltraumangelegenheiten im US-Außenministerium, bei einer Konferenz am Dienstag (Ortszeit), die die Denkfabrik Institute for Indo-Pacific Security veranstaltete.Beim Artemis-Projekt für den Bau einer Mondstation und dem Projekt zum Bau einer neuen Internationalen Raumstation (ISS) im Jahr 2030 müsse die öffentlich-private Zusammenarbeit Südkoreas und der USA verstärkt werden, hieß es.Voraussichtlich im Februar wird die Hauptrakete für die Artemis-II-Mission gestartet. Südkorea, einer der vier Partnerländer, wird einen CubeSat befördern lassen.Kathleen Karika, leitende Beraterin bei der NASA, erklärte, dass eine langjährige Partnerschaft mit dem Koreanischen Mondorbiter KPLO gepflegt werde.Adams machte deutlich, dass die öffentlich-private Kooperation mit Südkorea und Japan im Raumfahrtsektor ein Schritt sei, um China in Schach zu halten.