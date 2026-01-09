Ausfuhren vom 1. bis 20. Januar um 14,9 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Ausfuhren sind in den ersten 20 Tagen dieses Monats um fast 15 Prozent gewachsen.Nach Angaben des Zollamtes am Mittwoch beliefen sich die Exporte im Zeitraum vom 1. bis 20. Januar auf 36,4 Milliarden Dollar. Dies sind 14,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Die Halbleiterexporte legten um 70,2 Prozent zum Vorjahr auf 10,7 Milliarden Dollar zu. Ihr Anteil an den Gesamtexporten des Landes stieg in dem Zeitraum um 9,6 Prozentpunkte auf 29,5 Prozent.Die Einfuhren nahmen um 4,2 Prozent zum Vorjahr auf 37 Milliarden Dollar zu.Die Handelsbilanz wies ein Defizit von 600 Millionen Dollar auf.