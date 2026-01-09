Bericht: Korea und Japan sprechen über Abhaltung von Verteidigungsministertreffen in diesem Monat

Photo : YONHAP News

Die Regierungen in Seoul und Tokio sprechen laut einem Medienbericht darüber, im laufenden Monat in Japan ein bilaterales Verteidigungsministertreffen abzuhalten.Das meldete die japanische Zeitung „Yomiuri Shimbun“ am Mittwoch unter Berufung auf mehrere japanische Regierungsbeamte.Dem Bericht zufolge wird erwogen, dass Südkoreas Verteidigungsminister Ahn Gyu-back möglicherweise noch im Januar nach Japan reist, um mit seinem japanischen Amtskollegen Shinjiro Koizumi zusammenzutreffen.Als Tagungsort wird Yokosuka in der Präfektur Kanagawa in Erwägung gezogen. In der Stadt, dem Wahlkreis von Koizumi, befindet sich ein US-Marinestützpunkt.Es wird erwartet, dass beide Minister die US-Militärbasis aufsuchen und die Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan bekräftigen würden, sollte das Treffen in Yokosuka stattfinden.Die Zeitung schrieb, Seoul und Tokio hätten beim Gipfeltreffen am 13. Januar die Bedeutung der trilateralen Kooperation mit den USA zur Gewährleistung der Sicherheit bestätigt. Sie hätten zudem ein Umfeld geschaffen, dass die Wiederaufnahme des Austauschs (zwischen den Verteidigungsbehörden) erlaube.