Präsident Lee bekräftigt Engagement für neue Gespräche mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat sein Engagement für die Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea bekräftigt.Man werde unbeirrt auf eine Zukunft friedlicher Koexistenz und gemeinsamen Wachstums hinarbeiten, sagte Lee auf der Neujahrspressekonferenz im Cheong Wa Dae am Mittwoch.Mit den Worten, dass die scharfe Kälte nicht auf einmal auftauen werde, räumte er zwar ein, dass kaum schnelle Fortschritte in den Beziehungen mit Nordkorea zu erwarten seien. Er versprach aber, konsequent alle realisierbaren Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer positiven Reaktion Nordkoreas führen und einen Spannungsabbau auf der koreanischen Halbinsel bewirken könnten.Er versicherte unter anderem, dass Südkorea als „Tempomacher“ diplomatische Bemühungen unternehmen werde, damit der Dialog zwischen Nordkorea und den USA möglichst bald zustande kommen könne. Auch werde es Bedingungen für die Wiederaufnahme innerkoreanischer Gespräche schaffen.Lee teilte dabei die Absicht mit, das innerkoreanische Militärabkommen vom September 2018 wiederherzustellen, um versehentliche Zusammenstöße zwischen Süd- und Nordkorea zu verhindern und politisches und militärisches Vertrauen aufzubauen.Der Staatschef stellte in Aussicht, anhaltend nach kreativen Lösungen zu suchen, um sicherzustellen, dass der Frieden beiden Koreas zugutekomme. Südkorea werde den Frieden auf der koreanischen Halbinsel auf der Grundlage des festen Bündnisses mit den USA, einer starken selbstständigen Verteidigung und pragmatischer Diplomatie fördern. Das Land werde einen bedeutenden Schritt hin zu einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel unternehmen, hieß es weiter.