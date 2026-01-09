Premierminister Kim besucht USA

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Min-seok bricht am Donnerstag zu einer fünftägigen Reise in die USA auf.Laut seinem Büro reist er vom 22. bis 26. Januar nach Washington und New York. Dort werde er sich mit hochrangigen US-Regierungsbeamten und Mitgliedern des Repräsentantenhauses treffen. Auch ein Treffen mit koreanischen Bewohnern sei geplant.Es ist Kims erste Auslandsreise seit seinem Amtsantritt. Des weiteren werde ein Treffen mit Vizepräsident JD Vance koordiniert.Sollte dies zustande kommen, würden die beiden Politiker voraussichtlich insbesondere über Folgemaßnahmen nach dem Abschluss der bilateralen Zollverhandlungen sowie Maßnahmen zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sprechen.