Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Premierminister Kim besucht USA

Write: 2026-01-21 13:13:37Update: 2026-01-21 16:52:22

Premierminister Kim besucht USA

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Min-seok bricht am Donnerstag zu einer fünftägigen Reise in die USA auf. 

Laut seinem Büro reist er vom 22. bis 26. Januar nach Washington und New York. Dort werde er sich mit hochrangigen US-Regierungsbeamten und Mitgliedern des Repräsentantenhauses treffen. Auch ein Treffen mit koreanischen Bewohnern sei geplant. 

Es ist Kims erste Auslandsreise seit seinem Amtsantritt. Des weiteren werde ein Treffen mit Vizepräsident JD Vance koordiniert. 

Sollte dies zustande kommen, würden die beiden Politiker voraussichtlich insbesondere über Folgemaßnahmen nach dem Abschluss der bilateralen Zollverhandlungen sowie Maßnahmen zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sprechen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >