Trump bringt vor Presse von Korea und Japan zugesagte Investitionen zur Sprache

US-Präsident Donald Trump hat vor der Presse erklärt, dass sich die USA durch Handelsabkommen mit Südkorea und Japan Geld in einem noch nie dagewesenen Ausmaß gesichert hätten.Die Äußerung machte Trump am Dienstag (Ortszeit) vor Pressevertretern im Weißen Haus, als er über die Wirtschaftsbilanz der zweiten Trump-Regierung in den letzten zwölf Monaten und positive Auswirkungen der Zollpolitik sprach.Die Vereinbarungen mit Südkorea und Japan über Investitionssummen brachte er zur Sprache, nachdem er auf den Start des Gaspipeline-Projekts in Alaska zum Export von Erdgas nach Asien hingewiesen hatte.Das Projekt zählt zu den wichtigsten Staatsaufgaben von Trump. Seine Regierung hatte von der Möglichkeit gesprochen, Investitionsgelder aus Südkorea und Japan für das Projekt einzusetzen.In dem Handelsabkommen mit Washington hat sich Seoul zu Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar im Gegenzug für die Senkung des Zollsatzes für koreanische Produkte von 25 auf 15 Prozent verpflichtet. Japan hat ebenfalls im Gegenzug für eine Zollsenkung auf 15 Prozent Investitionen in Höhe von 550 Milliarden Dollar zugesagt.