Ex-Premier Han zu 23 Jahren Haft verurteilt

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Ministerpräsident Han Duck-soo ist am Mittwoch zu 23 Jahren Haft verurteilt worden.Nach der Urteilsverkündung wurde er auf der Stelle in Haft genommen.Han war unter anderem wegen des Vorwurfs, eine wichtige Rolle bei der Rebellion im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts durch Ex-Präsident Yoon Suk Yeol am 3. Dezember 2024 gespielt zu haben, angeklagt worden.Das Bezirksgericht Seoul Zentral stufte am Mittwoch die Ausrufung des Kriegsrechts und die Besetzung der Nationalversammlung und der Nationalen Wahlkommission als Rebellion ein, mit der die Verfassungsordnung zerstört worden sei. Han habe dabei eine Schlüsselrolle gespielt, indem er bei einer Kabinettssitzung dem Verfahren einen rechtmäßigen Anschein verlieh.Bei den Vorwürfen der Erstellung falscher Dokumente, der Beschädigung präsidialer Dokumente und falscher Aussagen wurde Han schuldig gesprochen. Dagegen wurde er vom Vorwurf, dem Anführer der Rebellion Beihilfe geleistet zu haben, freigesprochen.Das Richtergremium erklärte, dass Han eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Rebellion gespielt habe, indem er das Kriegsrecht nicht verhindert, sondern ihm prozedurale Legitimität verliehen habe.Aufgrund der schwerwiegenden Auswirkungen auf die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sei eine schwere Bestrafung unumgänglich, so das Gericht weiter.