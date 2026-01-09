Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Gwangju wird Testzone für autonomes Fahren

Write: 2026-01-21 16:02:23Update: 2026-01-21 16:51:39

Gwangju wird Testzone für autonomes Fahren

Photo : YONHAP News

Das gesamte Gebiet von Gwangju wird zur Testzone für die Entwicklung und Kommerzialisierung der Technologie des autonomen Fahrens ernannt. 

Einen entsprechenden Plan gab das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr am Mittwoch bekannt.

Der Plan ist eine Folgemaßnahme zur Wirtschaftswachstumsstrategie der neuen Regierung. Ziel ist es, durch groß angelegte Proben auf echten Straßen die Wettbewerbsfähigkeit des Landes bei der KI-Technologie des autonomen Fahrens und entsprechenden Dienstleistungen zu verbessern. 

Gwangju ist die erste Stadt in Südkorea, die für die Erprobung des autonomen Fahrens ausgewählt wurde. Die Entwicklung der KI-Technologie für autonomes Fahren und die Prüfung der Dienstleistungen für ihre Kommerzialisierung werden dort parallel durchgeführt werden.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >