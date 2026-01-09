Gwangju wird Testzone für autonomes Fahren

Photo : YONHAP News

Das gesamte Gebiet von Gwangju wird zur Testzone für die Entwicklung und Kommerzialisierung der Technologie des autonomen Fahrens ernannt.Einen entsprechenden Plan gab das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr am Mittwoch bekannt.Der Plan ist eine Folgemaßnahme zur Wirtschaftswachstumsstrategie der neuen Regierung. Ziel ist es, durch groß angelegte Proben auf echten Straßen die Wettbewerbsfähigkeit des Landes bei der KI-Technologie des autonomen Fahrens und entsprechenden Dienstleistungen zu verbessern.Gwangju ist die erste Stadt in Südkorea, die für die Erprobung des autonomen Fahrens ausgewählt wurde. Die Entwicklung der KI-Technologie für autonomes Fahren und die Prüfung der Dienstleistungen für ihre Kommerzialisierung werden dort parallel durchgeführt werden.