„Unmöglicher Abschied” von Han Kang in engerer Wahl für US-Literaturpreis

Photo : YONHAP News

Der Roman „Unmöglicher Abschied“ der koreanischen Schriftstellerin Han Kang ist in die engere Wahl für einen prestigeträchtigen Literaturpreis der USA gekommen.Die Literaturkritikervereinigung National Book Critics Circle (NBCC) gab am Dienstag (Ortszeit) die Liste der fünf Finalisten für die NBCC-Awards 2025 in der Kategorie Roman bekannt.Unter ihnen ist „We Do Not Part“, die englische Version des Romans, die von e. yaewon und Paige Aniyah Morris übersetzt wurde.Die Preisgewinner werden am 26. März bekannt gegeben.Die NBCC ist eine gemeinnützige Organisation, die 1974 in New York von in den Medien und im Verlagswesen tätigen Buchkritikern ins Leben gerufen wurde.