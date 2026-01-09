Koreanische Wirtschaft 2025 um ein Prozent gewachsen

Photo : YONHAP News

Die koreanische Wirtschaft ist im Jahr 2025 aufgrund eines Rückgangs im Schlussquartal lediglich um 1,0 Prozent gewachsen.Das Wachstum halbierte sich damit von 2,0 Prozent im Jahr 2024.Nach Angaben der südkoreanischen Zentralbank am Donnerstag schrumpfte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im letzten Quartal 2025 nach ersten Einschätzungen um 0,3 Prozent zum Vorquartal. Verglichen mit dem Vorjahr wurde ein Zuwachs von 1,5 Prozent verzeichnet.Der Wachstumsbeitrag der Nettoexporte, die bisher das Wachstum gestützt hatten, wies im letzten Vierteljahr minus 0,2 Prozentpunkte auf. Das trug zum Rückgang des gesamten BIP bei.Die Ausfuhren gingen um 2,1 Prozent zurück, die Einfuhren sanken um 1,7 Prozent.