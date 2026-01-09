US-Experte warnt vor Chinas Reaktion auf Südkoreas Atom-U-Boot-Plan

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung eines US-Experten wird die Einigung Seouls und Washingtons über Südkoreas Atom-U-Boot-Projekt starken Widerstand und Vergeltungsmaßnahmen von Seiten Chinas hervorrufen.Das schrieb Victor Cha, Korea-Experte an der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS), in einem Beitrag für die US-Zeitschrift „Foreign Affairs“ am Mittwoch (Ortszeit).Er wies darauf hin, dass Präsident Lee Jae Myung und US-Präsident Donald Trump am Rande des APEC-Gipfels im vergangenen Jahr eine Vereinbarung zum Bau von atomgetriebenen U-Booten erzielt hatten. Als Reaktion darauf dürfte Chinas „Bullying“ noch aggressiver werden, warnte er.Als mögliche Vergeltungsmaßnahmen Chinas nannte er Sanktionen gegen koreanische Unternehmen, zu welchen China bereits als Reaktion auf die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea gegriffen hatten. Auch wurde auf Exportkontrollen für seltene Erden und einen Stopp des Gruppentourismus nach Südkorea hingewiesen.Es sei jedoch nicht mehr angemessen, dass sich Südkorea nach Chinas Meinung richte, schrieb Cha weiter. Südkorea sollte mit den USA, Japan, Australien und anderen G7-Staaten einen „kollektiven Pakt zur wirtschaftlichen Abschreckung“ schließen. Dieser Pakt müsste sich kollektiv gegen einen wirtschaftlichen Druck durch China wehren, ähnlich der Vereinbarung über kollektive Sicherheit der NATO, schlug er vor. Er forderte auch eine führende Rolle der US-Regierung.