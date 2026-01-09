Katseye treten bei Grammy Awards auf

Photo : YONHAP News

Katseye, eine US-ansässige Girlgroup des koreanischen Unterhaltungsunternehmens Hybe, werden bei den Grammy Awards auftreten.Das gab die Recording Academy, die die Musikpreise vergibt, am Mittwoch bekannt.Bei der Preisverleihung 2026 am 1. Februar in der Crypto.com Arena in Los Angeles würden die acht Nominierten für die Auszeichnung „Best New Artist“, darunter Katseye, auftreten.Die sechsköpfige Girlgroup wurde durch das globale Castingprojekt von Hybe „The Debut: Dream Academy“ gegründet. Die Gruppe feierte im Juni 2024 ihr Debüt in den USA. Mit dem Einstieg ihrer Songs „Gnarly“ und „Gabriela“ in die US-Single-Charts Billboard Hot 100 machte sie Musikfans in aller Welt auf sich aufmerksam.