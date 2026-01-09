Trump bezeichnet Korea und Japan in Davos als Partner

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat Südkorea, Japan und europäische Länder als „Partner“ bezeichnet, die mit den USA große Verträge über Gas und Öl unterzeichnet hätten.Trump sagte in seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos am Mittwoch (Ortszeit), die USA hätten historische Handelsabkommen mit Partnern geschlossen, die 40 Prozent des gesamten US-Handels ausmachten. Dabei gab er Südkorea als einen dieser Partner an.Die Äußerung machte er, als er sich für das Wirtschaftswachstum und den Aufschwung an der Börse in den USA selbst lobte, die er als Folge der Handelsverhandlungen bezeichnete. Als einen Grund für diese Ergebnisse nannte er den Energiehandel.Südkorea, Japan und europäische Staaten hätten groß angelegte Verträge über die Einfuhr von Gas und Öl aus den USA geschlossen, die das Wachstum in den USA förderten, so Trump.Beobachter sehen hinter Trumps Hervorhebung der Verbündeten als „Partner“ die Absicht, sie zu Investitionen im Energiesektor zu drängen.