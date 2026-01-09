Zum Menü Zum Inhalt

Präsident Lee spricht nach Zugunglück in Spanien Beileid aus

Write: 2026-01-22 11:42:33Update: 2026-01-22 13:34:47

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat nach dem jüngsten tödlichen Zugunglück in Spanien sein Mitgefühl ausgesprochen und dem Land eine schnelle Bewältigung der Katastrophe gewünscht. 

Die Menschen, die ihr Leben beim Unfall der Hochgeschwindigkeitszüge in Córdoba verloren hätten, mögen in Frieden ruhen, schrieb er am Mittwoch in sozialen Medien. 

Den Verletzten wünschte er eine schnelle Genesung, den Angehörigen der Opfer und allen Menschen in Spanien sprach er sein tiefstes Mitgefühl aus.

Er hoffe, dass der Schaden so schnell wie möglich bewältigt werde und wieder ein friedlicher Alltag einkehre, hieß es weiter. 

Lees Botschaft wurde auch auf Spanisch veröffentlicht. 

In der spanischen Provinz Córdoba waren am 18. Januar zwei Hochgeschwindigkeitszüge mit über 500 Personen an Bord kollidiert. Dabei kamen mehr als 40 Menschen ums Leben.
