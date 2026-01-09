Netflix verspricht langfristige Investitionen in koreanische Produktionen

Photo : YONHAP News

Netflix will seine Investitionen in koreanische Inhalte fortsetzen.Das kündigte der globale Streaming-Gigant anlässlich des zehnjährigen Jubiläums in Korea an.Kang Dong-han, Vizepräsident für koreanischen Content bei Netflix, sagte am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Seoul, Netflix sei vom Potenzial und der Zukunft koreanischer Inhalte fest überzeugt. Netflix verspreche langfristige und konstante Investitionen in koreanische Inhalte.Er versicherte auch, die Ergebnisse davon durch stetige und verlässliche Investitionen mit allen Partnern der Branche zu teilen.Netflix startete im Januar 2016 in Korea. Innerhalb von nur zehn Jahren hat der Steaminganbieter die koreanische Film- und Fernsehlandschaft grundlegend verändert.Seit der Einführung der globalen Top-Ten-Listen von Netflix im Jahr 2021 schafften es mehr als 210 koreanische Produktionen in die Charts.