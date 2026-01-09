KI-Rahmengesetz in Kraft getreten

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist das Rahmengesetz zur Entwicklung künstlicher Intelligenz und zur Schaffung einer Grundlage für deren Vertrauenswürdigkeit am Donnerstag in Kraft getreten.Es stellt das weltweit erste Inkrafttreten eines umfassenden Gesetzes zu KI dar.Im Mittelpunkt des Gesetzes steht, dass der Staat und die Gebietskörperschaften die KI-Industrie fördern und dafür Forschung und Entwicklung unterstützen sollen. Es soll auch alle drei Jahre ein KI-Basisplan erstellt werden.Für KI mit großem Einflusspotenzial und generative KI in Bereichen wie Gesundheitswesen, Einstellung von Arbeitskräften und Kreditvergabe muss die Sicherheit der KI gewährleistet werden. Im Falle von Produkten und Dienstleistungen, für die solche KI genutzt wurde oder die mittels solcher KI generiert wurden, muss dies angegeben werden.Angesichts der Bedenken der Branche will die Regierung eine „weiche Landung“ des Gesetzes anstreben und vor allem die Verhängung von Bußen bei Verstößen um mehr als ein Jahr aussetzen.