Kospi knackt erstmals 5.000er-Marke

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag erstmals die Marke von 5.000 Zählern durchbrochen.Die Erreichung des lange als „Traum“ betrachteten Wertes gelang rund drei Monate, nachdem der Kospi im Oktober die 4.000er-Schwelle durchbrochen hatte.Der Index startete im Plus und erreichte gegen 9.30 Uhr mit 5.019,54 Punkten ein neues Intraday-Allzeithoch.Zum Aufwärtstrend trugen vor allem Samsung Electronics und SK Hynix bei, die bei der Marktkapitalisierung den ersten und zweiten Platz belegen.Auch spielte es offenbar eine Rolle, dass sich die Börse in New York erholte, weil sich der Konflikt zwischen den USA und Europa um Grönland nach dem Verzicht von US-Präsident Donald Trump auf Strafzölle beruhigt hat.Der Leitindex schloss bei 4,952.53 Zählern.