Pro-Kopf-Reiskonsum sinkt 2025 auf neues Rekordtief

Photo : KBS News

Der Pro-Kopf-Konsum von Reis in Südkorea hat letztes Jahr einen neuen Tiefststand erreicht.Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Donnerstag wurden im Jahr 2025 pro Kopf durchschnittlich 53,9 Kilogramm Reis gegessen. Das sind 3,4 Prozent oder 1,9 Kilo weniger als ein Jahr zuvor.Der Wert entspricht etwa der Hälfte des Pro-Kopf-Verbrauchs im Jahr 1995, der bei 106,5 Kilo lag.Damit wurde erneut ein Allzeittief seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1992 verbucht. Seit über 30 Jahren wird jährlich ein neues Rekordtief verzeichnet.Zudem wurde im vergangenen Jahr der kräftigste Rückgang seit 2015 verbucht. Auch damals war ein Einbruch von 3,4 Prozent verzeichnet worden.