Vereinigungsminister will geschlossene Abschnitte des DMZ-Friedenswegs wieder öffnen

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Chung Dong-young hat seine Bereitschaft bekräftigt, die geschlossenen Abschnitte eines Wanderwegs entlang der Demilitarisierten Zone (DMZ) wieder zu öffnen.Er wanderte am Mittwoch gemeinsam mit dem Kommandeur der 22. Division auf einem für die Öffentlichkeit gesperrten Abschnitt der Strecke Goseong A des DMZ-Friedenswegs.Dabei bezeichnete Chung den Wanderweg als wahren Friedensweg, der zu Frieden und Koexistenz auf der koreanischen Halbinsel führen werde.Er wolle daran arbeiten, im Rahmen proaktiver Maßnahmen der Regierung Lee Jae Myung zur Vertrauenswiederherstellung die Abschnitte innerhalb der DMZ wieder zu öffnen. Dadurch solle der Friedensweg zu seinem ursprünglichen Zustand zurückkehren können, hieß es.Der DMZ-Friedensweg wurde im April 2019 freigegeben. Es gibt insgesamt elf Abschnitte. Auf drei Strecken in Paju, Cheorwon und Goseong wurden die durch die DMZ führenden Abschnitte im April 2024 mit dem Hinweis auf die Sicherheitslage für die Öffentlichkeit unzugänglich gemacht.