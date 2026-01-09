Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Innerkoreanisches

Vereinigungsminister will geschlossene Abschnitte des DMZ-Friedenswegs wieder öffnen

Write: 2026-01-22 15:35:04Update: 2026-01-22 15:41:22

Vereinigungsminister will geschlossene Abschnitte des DMZ-Friedenswegs wieder öffnen

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Chung Dong-young hat seine Bereitschaft bekräftigt, die geschlossenen Abschnitte eines Wanderwegs entlang der Demilitarisierten Zone (DMZ) wieder zu öffnen. 

Er wanderte am Mittwoch gemeinsam mit dem Kommandeur der 22. Division auf einem für die Öffentlichkeit gesperrten Abschnitt der Strecke Goseong A des DMZ-Friedenswegs.

Dabei bezeichnete Chung den Wanderweg als wahren Friedensweg, der zu Frieden und Koexistenz auf der koreanischen Halbinsel führen werde. 

Er wolle daran arbeiten, im Rahmen proaktiver Maßnahmen der Regierung Lee Jae Myung zur Vertrauenswiederherstellung die Abschnitte innerhalb der DMZ wieder zu öffnen. Dadurch solle der Friedensweg zu seinem ursprünglichen Zustand zurückkehren können, hieß es. 

Der DMZ-Friedensweg wurde im April 2019 freigegeben. Es gibt insgesamt elf Abschnitte. Auf drei Strecken in Paju, Cheorwon und Goseong wurden die durch die DMZ führenden Abschnitte im April 2024 mit dem Hinweis auf die Sicherheitslage für die Öffentlichkeit unzugänglich gemacht.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >