Kunstflugstaffel „Black Eagles“ macht auf Weg nach Saudi-Arabien Zwischenstopp in Japan

Photo : YONHAP News

Die Kunstflugstaffel der südkoreanischen Luftwaffe „Black Eagles“ wird auf dem Weg zu einer Verteidigungsmesse in Saudi-Arabien einen Zwischenstopp in Japan machen.Wie die Luftwaffe am Mittwoch mitteilte, werde die Staffel am 28. Januar vom Stützpunkt in Wonju aus starten, um an der World Defense Show 2026 im Februar teilzunehmen. Sie werde auf dem Weg einen Zwischenstopp auf der Luftwaffenbasis Naha auf der japanischen Insel Okinawa machen.Dort plant das Team eine Betankung und auch eine Austauschveranstaltung mit „Blue Impulse“, dem Kunstflugdemonstrationsteam der Luftselbstverteidigungsstreitkräfte Japans.Es wird für die Black Eagles der erste Zwischenstopp und die erste Betankung in Japan sein.Japan hatte im vergangenen November die ursprünglich geplante Betankung der Black Eagles auf dem Weg zu einer Luftschau in Dubai abgelehnt. Grund war, dass T-50B-Flugzeuge der Flugstaffel in der Nähe der Inselgruppe Dokdo geübt hatten, auf die Japan Gebietsanspruch erhebt.