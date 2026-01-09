Umfrage: Zustimmung zu Präsident Lee beträgt 59 Prozent

Photo : YONHAP News

Fast 60 Prozent der Südkoreaner sind laut einer Umfrage mit der Amtsführung von Präsident Lee Jae Myung zufrieden.Vier Meinungsforschungsunternehmen, darunter Embrain Public, befragten im Rahmen ihrer regelmäßigen Umfrage von Montag bis Mittwoch landesweit 1.001 Personen ab 18. Jahren.Laut den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen bewerteten 59 Prozent und damit zwei Prozentpunkte weniger als bei der letzten Erhebung vor zwei Wochen Lees Arbeit positiv.In allen Regionen gab es mehr positiv als negativ Gesinnte. In allen Landesteilen bis auf Gangwon und Jeju (49 Prozent) übertraf der Beliebtheitswert 50 Prozent.In allen Altersgruppen mit Ausnahme der Menschen unter 30 Jahren übertraf der Anteil der Befürworter von Lees Amtsführung die Hälfte der Befragten. Bei unter 30-Jährigen überwog der Anteil der Befragten, die mit Lees Arbeit unzufrieden sind, mit 45 Prozent den der Zufriedenen von 34 Prozent.Unter den Parteien verbesserte sich die regierende Demokratische Partei um einen Prozentpunkt auf 40 Prozent Zustimmung. Die Partei Macht des Volks verlor dagegen drei Prozentpunkte auf 20 Prozent.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, der Stichprobenfehler mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Die Antwortquote lag bei 20,2 Prozent.