Südkoreas Vize-Generalstabschef nimmt an Treffen des NATO-Militärausschusses teil

Der Vizevorsitzende des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, Kwon Dae-won, hat an einem Treffen des Militärausschusses der NATO in Brüssel teilgenommen.
Wie der JCS am Donnerstag bekannt gab, wurde Südkorea als Indopazifik-Partner zu dem Treffen der Verteidigungschefs des NATO-Militärausschusses eingeladen.
Kwon traf sich dort mit dem Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, Giuseppe Cavo Dragone, und hochrangigen Militärs der NATO-Mitglieder und Partner. Sie tauschten sich über wichtige Sicherheitsangelegenheiten aus. Es herrschte Einigkeit darüber, dass die internationale Gemeinschaft ihre Kommunikation und Kooperation kontinuierlich ausbauen müsse.
Das Treffen der Verteidigungschefs des NATO-Militärausschusses dient einer Diskussion wichtiger Sicherheitsangelegenheiten unter hochrangigen Militärvertretern der NATO-Mitglieder und ihrer Partnerländer. Seit seiner ersten Teilnahme im Jahr 2010 nahm Südkoreas JCS dieses Jahr zum elften Mal daran teil.