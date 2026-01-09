Südkoreas Vize-Generalstabschef nimmt an Treffen des NATO-Militärausschusses teil

Photo : YONHAP News

Der Vizevorsitzende des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, Kwon Dae-won, hat an einem Treffen des Militärausschusses der NATO in Brüssel teilgenommen.Wie der JCS am Donnerstag bekannt gab, wurde Südkorea als Indopazifik-Partner zu dem Treffen der Verteidigungschefs des NATO-Militärausschusses eingeladen.Kwon traf sich dort mit dem Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, Giuseppe Cavo Dragone, und hochrangigen Militärs der NATO-Mitglieder und Partner. Sie tauschten sich über wichtige Sicherheitsangelegenheiten aus. Es herrschte Einigkeit darüber, dass die internationale Gemeinschaft ihre Kommunikation und Kooperation kontinuierlich ausbauen müsse.Das Treffen der Verteidigungschefs des NATO-Militärausschusses dient einer Diskussion wichtiger Sicherheitsangelegenheiten unter hochrangigen Militärvertretern der NATO-Mitglieder und ihrer Partnerländer. Seit seiner ersten Teilnahme im Jahr 2010 nahm Südkoreas JCS dieses Jahr zum elften Mal daran teil.