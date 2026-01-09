Nordkorea weiht weiteres Touristengebiet an der Ostküste ein

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat im Zuge der Förderung der Tourismusindustrie ein weiteres Touristengebiet an der Ostküste gebaut.Bereits im vergangenen Jahr hatte das Land das Tourismusgebiet Wonsan Kalma an der Ostküste eröffnet.Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete, sei die Fertigstellung des Küstenparks Yombunjin in der Provinz Nord-Hamgyong am Mittwoch gefeiert worden. Anwesend gewesen seien Premierminister Pak Thae-song und der Vorsitzende des Volkskomitees von Nord-Hamgyong, Pak Myong-ho.Nordkorea hatte im Juli 2011 auf Anweisung des damaligen Machthabers Kim Jong-il mit dem Bau eines Hotels an der Küste Yombunjin begonnen. Die Bauarbeiten verzögerten sich jedoch lange.Im Juli 2018 besuchte der aktuelle Machthaber Kim Jong-un die Baustelle und tadelte die Bauverzögerung. Er ordnete an, das Hoteldesign zu überprüfen und einen modernen Küstenpark zu errichten.Es wird davon ausgegangen, dass Nordkorea im Vorfeld des für Februar erwarteten neunten Parteikongresses die Fertigstellung großer Bauprojekte beschleunigt.