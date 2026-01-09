Stadt Seoul gibt grünes Licht für BTS-Konzert auf dem Gwanghwamun-Platz

Photo : YONHAP News

BTS werden voraussichtlich auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul ihren ersten Comeback-Auftritt feiern.Die Stadtregierung gab am Donnerstag dem Antrag, dort am 21. März ein kostenloses Konzert zum Thema ihres neuen Albums „ARIRANG“ zu geben, unter Auflagen statt. Zuvor hatte die Behörde für Nationales Erbe KHS am Dienstag eine bedingte Genehmigung erteilt.Die Stadtverwaltung machte die endgültige Genehmigung davon abhängig, dass die Veranstalter eine Prüfung ihres Sicherheitsmanagementplans bestehen.Auch müssten detaillierte Sicherheitsmaßnahmen vorliegen, darunter solche zur Vermeidung einer Überschneidung bei den Abfahrtszeiten der Künstler und des Publikums.