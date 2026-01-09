Park Chan-wook verpasst Oscar-Endrunde

Photo : YONHAP News

Park Chan-wooks Film „No Other Choice“ hat es nicht in die Endrunde der Oscar-Nominierungen geschafft.Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) gab am Donnerstag (Ortszeit) die fünf Nominierten für den Oscar in der Kategorie „Bester internationaler Film“ bekannt. Bei der 98. Oscar-Verleihung ist „No Other Choice“ nicht dabei.Südkorea hatte den Film als offiziellen Beitrag eingereicht. Im vergangenen Monat stand er noch auf der Shortlist der letzten 15 Titel.2023 hatte Park mit „Decision to Leave“ bereits die Vorauswahl für „Besten internationalen Film“ erreicht. Für eine Nominierung reichte es jedoch auch damals nicht.Zuletzt war „No Other Choice“ bei den Golden Globes in drei Kategorien nominiert. Dazu zählten „Bester Film“ (Musical/Komödie), „Bester Hauptdarsteller“ (Lee Byung-hun) und „Bester fremdsprachiger Film“.Branchenbeobachter hielten daher auch eine Oscar-Nominierung für möglich. In diesem Jahr setzte sich der Film in der besonders umkämpften Kategorie jedoch nicht durch.