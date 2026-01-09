Außenministerium überprüft Teilnahme an US-geführtem Treffen zu kritischen Mineralien wohlwollend

Photo : YONHAP News

Das Außenministerium in Seoul überprüft die Teilnahme von Minister Cho Hyun an einem von den USA geplanten Ministertreffen zu kritischen Mineralien wohlwollend.Das sagte ein Beamter des Außenministeriums am Donnerstag.Korea habe als Vorsitzland der Mineralien-Sicherheitspartnerschaft (MSP) zu internationalen Diskussionen über kritische Mineralien stets tatkräftig beigetragen. Das Land führe auch aktive Gespräche mit anderen Ländern, darunter den USA, über verschiedene Kooperationsmöglichkeiten, um die Lieferketten für kritische Mineralien stabilisieren und diversifizieren zu können, hieß es.Die MPS ist eine Partnerschaft für die internationale Zusammenarbeit mit dem Ziel, die globalen Lieferketten für kritische Mineralien zu stärken. Daran sind 16 Staaten, einschließlich Südkoreas, der USA, Japans, Australiens und Großbritanniens, sowie die Europäische Kommission beteiligt.Laut ausländischen Medien planen die USA, die Außenminister ihrer Verbündeten am 4. Februar zu einer Diskussion über die Diversifizierung und Stärkung der Lieferketten für kritische Mineralien zusammenkommen zu lassen.