„KPop Demon Hunters“ zwei Mal für Oscar nominiert

Photo : YONHAP News

Der Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ geht nach seinem Sieg bei den Golden Globes bei den Oscars gleich mit zwei Nominierungen ins Rennen.Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) gab die Nominierungen am Donnerstag (Ortszeit) bekannt.Bei der 98. Oscar-Verleihung ist der Film in der Kategorie „Bester animierter Spielfilm“ nominiert. Außerdem hat sein Titelsong „Golden“ Chancen auf den Preis für den „Besten Originalsong“.In der Animationssparte trifft „KPop Demon Hunters“ auf vier weitere Wettbewerber – darunter auch „Zootopia 2“, das derzeit an den Kinokassen neue Maßstäbe setzt.Bereits bei den Golden Globes am 11. Januar, die als wichtiger Gradmesser für die Oscars gelten, konnte sich „KPop Demon Hunters“ jedoch gegen „Zootopia 2“ durchsetzen. Nun bleibt abzuwarten, ob ihm dieser Erfolg bei den Oscars erneut gelingt.Auch beim „Besten Originalsong“ kommt es zu einem Wiedersehen mit der Golden-Globe-Konkurrenz. „Golden“ tritt unter anderem gegen „I Lied to You“ aus dem Film „Blood & Sinners“ an.In der Branche gilt „Golden“ dennoch als Favorit. Der Titel führte sieben Wochen in Folge die Billboard Hot 100 an – und arbeitet sich aktuell erneut in den Charts nach vorne.