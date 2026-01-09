Südkoreas Olympia-Delegation für Winterspiele in Italien trifft sich zur Antrittszeremonie

Photo : YONHAP News

Gut zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina hat sich Südkoreas Delegation offiziell formiert.Am Donnerstag fand in Seoul die Antrittszeremonie der südkoreanischen Delegation statt. Bei der Feier war auch der Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Chae Hwi-young, anwesend. Er sprach den Athletinnen und Athleten Mut zu und stimmte sie auf die bevorstehenden Wettkämpfe ein.Die 25. Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo werden am 6. Februar (Ortszeit) eröffnet. Die Eröffnungsfeier findet im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand statt. Anschließend folgen 17 Wettkampftage.Erwartet werden rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus etwa 90 Nationalen Olympischen Komitees (NOK). Sie treten in acht Sportarten und 16 Disziplinen an. Insgesamt werden 116 Goldmedaillen vergeben.